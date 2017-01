Olieprijs naar het hoogste niveau sinds 2015

De prijs van een vat Brentolie, maatgevend voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, steeg in de ochtendhandel ruim 2 procent naar een tussentijds hoogtepunt van 58,37 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds medio 2015. De termijnmarkt voor olie was dinsdag voor het eerst sinds de jaarwisseling weer geopend. Handelaren reageerden op berichten dat Koeweit zijn olieproductie heeft beperkt, waarmee het land voldoet aan de afspraken die eind vorig jaar binnen het oliekartel OPEC werden gemaakt.

De olie-exporteurs die lid zijn van de OPEC, spraken onlangs af hun productie met ingang van dit jaar te verlagen in een poging de zeer lage olieprijs omhoog te helpen. Zij kregen vervolgens steun van landen die geen deel uitmaken van het kartel, zoals Rusland. Koeweit gaf dinsdag aan de productie met 130.000 vaten per dag te hebben verlaagd.

Prijzen aan de pomp stijgen

Die prijsstijgingen zullen wij binnenkort ongetwijfeld aan de pomp voelen. Vandaag zijn de prijzen bovendien gestegen als gevolg van de jaarlijkse indexatie van accijnzen op benzine en diesel, de trimestriële indexering van de bijdragen voor de opslag en beheer van de strategische olievoorraden en de evolutie van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.

De maximumprijs voor benzine 95 E10 en benzine 95 is vandaag met 1,6 eurocent gestegen tot 1,433 euro per liter. Voor benzine 98 moet voortaan maximaal 1,502 euro per liter betaald worden (+1,6 eurocent), voor benzine 98 E10 maximaal 1,508 euro per liter (+1,6 eurocent). Diesel wordt 0,13 eurocent duurder, tot maximaal 1,339 euro per liter.

Voor huisbrandolie moet sinds vandaag maximaal 0,6223 euro per liter (+0,02 eurocent) betaald worden bij bestellingen van minder dan 2.000 liter en 0,5958 euro per liter (+0,02 eurocent) bij bestellingen van meer dan 2.000 liter.