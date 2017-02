Nog nooit zoveel namaak ontdekt

Ook de waarde van de inbeslaggenomen namaak stijgt, omdat de economische inspectie veel meer nagemaakte luxeproducten op het spoor kwam, zoals merkhandtassen en -kleding. Zo zijn er vorig jaar 64.401 nagemaakte schoenen gevonden. Dat is een veelvoud van de 4.200 tot hooguit 9.400 schoenen die de inspecteurs per jaar vonden sinds 2012. Dat schrijft De Tijd.

Ook de namaak van smartphones en onderdelen van mobieltjes barst uit zijn voegen. Vorig jaar onderschepte de inspectie 14.002 exemplaren, of bijna 5.300 meer dan in 2015. In 2012 werden nog maar 226 stuks in beslag genomen. Van dagelijkse verzorgingsproducten zijn vorig jaar dan weer tien keer minder namaakproducten ontdekt dan in 2015.

Opvallend is dat er veel minder cd's, dvd's en games worden vervalst. Er werden vorig jaar maar 1.427 nagemaakte cd's, dvd's en games ontdekt, tien keer minder dan het jaar voordien (14.848). De verdere digitalisering van muziek, film en videogames maakt het voor vervalsers veel minder interessant om zich toe te spitsen op dergelijke producten. Consumenten kunnen online met een klik media kopen op het internet. Denk daarbij aan de talloze digitale winkels zoals Steam voor games.

Groot succes

Er zijn verschillende verklaringen voor de enorme toename van het aantal inbeslaggenomen vervalsingen. Allereerst passen de criminelen een nieuwe techniek toe om namaakproductn aan de man te brengen in ons land. Ze voeren producten in zonder logo. Zonder logo kan de douane die spullen niet tegenhouden omdat er in die gevallen geen sprake is van vervalsing. Eenmaal aangekomen in België plaatsen de vervalsers de logo's op de producten.

De toename van het aantal onderschepte namaakproducten is ook toe te schrijven aan de Europese controleacties waar de economische inspectie aan deelneemt. Kris Peeters, minister van Economie benadrukt in de krant dat de economische inspectie alleen de binnenlandse markt controleert. "Daarom is het bijna altijd onmogelijk om de oorsprong van de goederen te achterhalen."