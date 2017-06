Nieuwe energielabels moeten voor lagere energiefactuur zorgen

Om de energieprestatie van een huishoudtoestel aan te geven, bedacht Europa in het begin van de jaren negentig labels van A tot G. Maar omdat de toestellen sindsdien almaar energiezuiniger zijn geworden, moesten later nog A+++, A++ en A+ toegevoegd worden. Dat leidde tot verwarring bij de consument. Zo is het voor velen bijvoorbeeld niet duidelijk dat het verschil tussen de categorieën A en A+ even groot is als dat tussen A en B.

Door de dinsdag goedgekeurde hervorming wordt de A- tot G-schaal opnieuw op nul gezet. Zo zal de huidige A+++ een C worden, en een A wordt een G. Volgens de Europese Commissie zou die duidelijkere labelling het jaarlijkse stroomverbruik met 200 miljard kilowattuur kunnen doen dalen. Het zou alvast de Belgische consument geld kunnen besparen, want ons land zit samen met Denemarken en Duitsland in de top 3 van landen waar de kilowattuur het meeste geld kost.

Kiezen voor meest energie-efficiënte producten

"De aanpassingen moeten de consumenten sneller voor de meest energie-efficiënte producten doen kiezen", zegt Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt. "Zo kunnen zij ook makkelijker besparen op hun energierekening."

De nieuwe labels zullen ten vroegste vanaf eind 2019 opduiken. Koelkasten en wasmachines behoren tot de eerste categorie producten die met de nieuwe labels uitgerust zullen worden. Voor andere toestellen zijn nog langere overgangsfases voorzien. Intussen zal de Europese Commissie een productdatabank uitbouwen die de geïnteresseerde consument nog meer informatie verstrekt om de energieprestaties van toestellen te vergelijken.

Van Bossuyt heeft het over een stap in de goede richting, "maar we moeten verder blijven inzetten op een zuiniger energieverbruik." Volgens haar is de mentaliteitswijziging nog niet overal in Europa doorgedrongen.