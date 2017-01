Niet iedereen zal 1,1 procent meer loon krijgen

"Het is best mogelijk dat werknemer X 2 procent meer loon krijgt, en werknemer Y 0,5 procent", nuanceert men het loonakkoord bij hr-specialist SD Worx.

De sociale partners kwamen woensdag overeen dat de lonen in 2017 en 2018 1,1 procent mogen stijgen bovenop de index. Voor de indexering wordt er 2,9 procent voorzien.

"Het loonakkoord betekent niet dat elke werknemer 1,1 procent meer loon zal krijgen", legt Jan Vanthournout, legal manager van SD Worx uit. "Het betekent enkel dat de gemiddelde loonkost boven de index en baremieke verhogingen 1,1 procent mag stijgen per bedrijf."

De concrete invulling zal afhangen van sector per sector, en van bedrijf tot bedrijf. Er kan gekozen worden voor procentuele verhogingen, forfaits, hogere bijdragen in de groepsverzekering,...enz. Alles hangt af van de vakbonden. Eenmaal het loonakkoord is goedgekeurd door de achterban en de regering gaan de vakbonden van de verschillende sectoren bepalen hoe die loonsverhoging wordt toegekend. Daarbij houden ze rekening met de regels die zijn vastgelegd in het loonakkoord. De werkgevers moeten zich (na de goedkeuring door de verschillende partijen) aan het loonakkoord houden. Zij mogen met andere woorden geen loonsverhoging weigeren.

Elke sector kiest dus zelf de invulling. Daarbij benadrukt SD Worx dat het wel over brutobedragen gaat. Concreet: een gemiddeld loon is iets meer dan 3.400 euro, daar zou dan 136 euro bruto bijkomen als de volledige opslag cash wordt uitbetaald.

Overheid reageert positief

Delen "We vragen geen smeermiddelen, maar enkel respect voor wat we overeengekomen zijn"

De federale meerderheidspartijen reageren alvast positief op het bereikte loonakkoord. "Ik denk dat dit een intelligent en goed akkoord is, maar voor de rest kan ik op dit moment niet veel zeggen", zei CD&V-vicepremier Kris Peeters donderdagmiddag voor aanvang van de voorstelling van het akkoord aan het kernkabinet. "Ik denk wel dat het belangrijk is dat als de sociale partners een akkoord bereiken, dat we daar maximaal respect voor hebben."

Integraal uitvoeren dus? "Daar gaan we nu over spreken", aldus nog Peeters. Eerder hadden ook Open Vld-collega Alexander De Croo en N-VA-vicepremier Jan Jambon zich voor de opgedaagde camera's al positief getoond over het akkoord. Die laatste beklemtoonde wel de nood om de budgettaire consequenties nog precies na te gaan.

De sociale partners vragen de regering alvast niet meer te sleutelen aan het akkoord. "We vragen geen smeermiddelen, maar enkel respect voor wat we overeengekomen zijn", aldus ABVV-topman Rudy De Leeuw. Ook ACV-collega Marc Leemans hoopt dat het loonakkoord volledig overeind kan blijven.

Eenzelfde geluid klonk bij het Verbond van Belgische Ondernemingen. "Ik zie niet in waarom men hier nog iets aan zou veranderen. Dit is een evenwichtig akkoord, het zorgt voor sociale vrede in de ondernemingen, voor concurrentiekracht, koopkracht en rechtszekerheid", zo verwoordde Pieter Timmermans het bij zijn aankomst op de Lambermont, de ambtswoning van premier Charles Michel.