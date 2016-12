Minimumpensioen stijgt en spaarrentes dalen in december

Minimumpensioen gaat omhoog

De regering verhoogt vanaf 2017 het maandelijkse minimumpensioen van zowel de werknemers als de zelfstandigen met 0,7 procent. De verhoging is van toepassing voor gepensioneerden die na volledige loopbaan van 45 jaar een minimumpensioen krijgen.

Mensen die al met pensioen zijn, krijgen dit jaar al een inhaalpremie. De premie is gelijk aan 0,7 procent van het bedrag dat in 2016 uitbetaald is. Wie op 1 januari 2016 met pensioen was krijgt een premie uitgekeerd voor twaalf maanden. Wie in juni met pensioen is gegaan, krijgt een premie uitgekeerd voor zes maanden.

Ongeveer 168.000 gepensioneerden hebben recht op de verhoging. De federale regering heeft die beslissing genomen in het kader van de taxshift. In de welvaartsenveloppe wordt daarvoor een budget van 25 miljoen euro uitgetrokken.

Beeld aanvullend pensioen

Nog voor het einde van december zou je via het webportaal mypension.be moeten kunnen bekijken wat je begin 2016 aan aanvullend pensioen had opgebouwd. Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine moest dat al mogelijk zijn in oktober, maar de beheerder van de site, Sigedis, had meer tijd nodig om alle gegevens te verwerken.

Op de site kun je al zien wanneer je met pensioen kunt gaan. Vanaf volgend jaar zal je ook kunnen aflezen hoeveel wettelijk pensioen je al hebt opgebouwd. De site is toegankelijk via de e-ID.

Lagere spaarrentes

Minder goed nieuws is er voor de spaarders, zo leert een bezoek aan bankshopper.be. Onder meer wie een spaarrekening heeft bij BNP Paribas Fortis ziet de spaarrentes nog dieper zakken. De grootbank verlaagt onder meer de getrouwheidspremie op het spaarabonnement Ster Spaarrekening. Die zakt van 0,75 naar 0,55 procent. De basisrente (0,01%) kan niet verder zakken.

De basisrente op de Hello4You-spaarrekening daalt van 0,30 naar 0,20 procent. De getrouwheidspremie zakt met 20 basispunten tot 0,50 procent. Wie aan Woonsparen doet, ziet de getrouwheidspremie dalen met 20 basispunten tot 0,55 procent. Net zoals bij de Ster Spaarrekening klokt de basisrente af op 0,01 procent. De rente op het gewone spaarboekje staat al een tijdje op het wettelijke minimum in ons land: 0,11 procent.

Ook bij de dochteronderneming Fintro dalen de rentes. Net zoals bij het moederbedrijf daalt de getrouwheidspremie op Woonsparen van 0,75 naar 0,55 procent. Die op de Blue Vision-rekening daalt van 0,65 naar 0,45 procent. De basisrente op beide spaarformules is 0,01 procent.

De internetbank Rabobank.be snoeit eveneens in de spaartarieven. De basisrente van Rabo Spaarrekening en de Rabo Junior Account daalt van 0,20 naar 0,15 procent. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10 procent, het minimum in ons land.

Ook de spaaropbrengsten op de Rabo Plus Account en de Rabo Gift Account gaan voor de bijl. De basisrente blijft 0,05 procent, vier basispunten meer dan het wettelijke minimum in België. De getrouwheidspremie zakt op beide formules van 0,30 naar 0,25 procent.

Re-integratietrajecten voor langdurig zieken

De re-integratietrajecten voor langdurig zieken kunnen op 1 december starten. Het doel van die trajecten is in eerste instantie zo'n 10.000 langdurig zieken weer aan het werk te krijgen via een aangepaste job. De bedoeling is dat een arts na drie maanden onderzoekt wat de patiënt nog kan doen.

Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werkgever motiveren waarom hij geen ander of aangepast werk aanbiedt. Omgekeerd moet de langdurig zieke eventueel motiveren waarom hij het voorstel verwerpt.