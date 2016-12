Met een huurwagen op reis: de grootste verschillen tussen Vlamingen en Walen

Tijdens de kerstperiode tekent het vergelijkingsplatform Happycar een grote toename op van het aantal gezinnen dat op reis een wagen huurt. Een onderzoek van het platform, waarvoor de Franstalige en de Nederlandstalige webmaster de handen in elkaar hebben geslagen, leert dat er grote verschillen zijn tussen de Walen en de Vlamingen.

De opvallendste conclusie van het onderzoek is dat de Vlamingen tijdens de kerstdagen gemiddeld 5,05 euro meer spenderen aan een huurwagen dan hun zuiderburen. "De Vlamingen geven gemiddeld 22,62 euro per dag uit aan een huurwagen, bij de Walen is dat 17,57 euro", weet Happycar. Volgens het platform is dat verschil te verklaren door de verschillende reisinteresses. "Het huurgedrag van reizigers uit Vlaanderen is meer op intercontinentale reizen gericht, Walen huren liever hun auto in Europa. Wie bijvoorbeeld een wagen in Amerika wil huren, betaalt gemiddeld 20,45 euro per dag. De Vlamingen geven weliswaar 4,38 euro minder uit in vergelijking met 2015.

Op zoek naar de zon

Walen geven niet alleen minder geld uit aan een huurwagen, ze maken er ook minder lang gebruik van. Waalse gezinnen huren een wagen doorgaans voor zeven dagen, terwijl een Vlaams gezin dat voor negen dagen doet. Daarbij boeken Vlamingen met 59 procent meer boekingen dan Walen (41%). "Dat is een grote verandering ten opzichte van 2015. Toen boekten de Walen 71 procent van alle huurwagens."

Ook de favoriete vakantiebestemming verschilt tussen de twee gewesten. 26,3 procent van de Vlamingen die op reis een wagen huurt kiest voor Spanje. 15,8 procent kiest voor Amerika en 10,5 procent voor Malta. De voorkeur van de Waalse vakantiegangers gaat dan weer uit naar Italië (38,8 % van de boekingen). Ook Cagliari en Trapani zijn populair bij onze zuiderburen. "Onder de Spaanse boekingen zijn er overeenkomsten tussen Walen en Vlamingen te vinden, zo behoort Madrid bij beiden groepen tot de favoriet", merkt Happycar op. (NS)