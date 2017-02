Meerderheid Belgen wil solden houden

Borsus opende eind vorig jaar een e-mailadres voor burgers en winkeliers om opmerkingen en meningen door te sturen over de solden. De regering is de soldenwetgeving immers aan het analyseren. Vraag is onder meer of de soldenperiodes verschoven moeten worden. Ook over de sperperiode wilde Borsus graag de mening van de burger horen. Via het e-mailadres kwamen zo'n 850 reacties binnen, 59 procent van respondenten was consument en 39 procent winkelier.

Meningen verdeeld over sperperiode

Eerste vaststelling: zowel winkeliers als consumenten zijn fan van de solden. Vooral de winkeliers: in amper 10 van 315 e-mails van winkeliers wordt gevraagd de solden af te schaffen. Over de sperperiode voorafgaand aan de solden zijn de meningen verdeeld: winkeliers pleiten voor een behoud (91 procent), consumenten willen ervan af (67 procent).

Ook over een verschuiving van de soldenperiode zijn de meningen verdeeld. De consumenten willen in de winter vroeger koopjes doen: 43 procent pleit voor solden in december. De winkeliers zijn dan weer massaal voor een verplaatsing van de winterkoopjes naar februari, om nauwer aan te sluiten bij de weersomstandigheden en om een pauze te voorzien na de eindejaarsfeesten. Zomersolden willen veel handelaars liever in augustus dan in juli organiseren.

Borsus wacht nu nog op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, en van de Raad voor het Verbruik. Zij moeten zich uitspreken voor eind februari. Vervolgens zal de minister in overleg met minister van Economie Kris Peeters een hervorming van de soldenwet voorstellen aan de regering.