Meer dan honderdduizend oude frankbiljetten omgeruild in 2016

Concreet gaat het om 51.999 biljetten van oude reeksen (goed voor 1,5 miljoen euro) en 53.389 biljetten van de laatste serie in circulatie op het moment van de overgang naar de euro (goed voor 1,8 miljoen euro) in 2002.

Toch waren er eind 2016 nog steeds meer dan 15 miljoen frankbiljetten die in 2001 nog in circulatie waren, nog steeds niet ingeruild bij de Nationale Bank. Toch goed voor 148,9 miljoen euro.

De Belgische frank werd in 2002 vervangen door de euro, maar biljetten kunnen nog steeds bij de Nationale Bank omgeruild worden voor euro's. Voor muntstukken was 2004 het laatste jaar waarin omwisselen mogelijk was.

In 2016 werden 33.073 valse euro-biljetten aangetroffen, tegen bijna 60.000 het jaar daarvoor, zo blijkt nog uit cijfers van de Nationale Bank.