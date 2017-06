Meer Belgen op vakantie maar met kleiner budget

De enquête werd uitgevoerd door Ipsos, bij 10.000 personen in Europa, de VS en Brazilië. In België werden 1.000 mensen ondervraagd tussen 28 maart en 21 april 2017.

60 procent van de Belgen verklaart dus op reis te zullen vertrekken deze zomer. Dat is 13 procentpunt meer dan in 2016, toen dat 47 procent was. Vlamingen gaan iets minder op vakantie (57 procent) dan Franstaligen (64 procent). Een mogelijke verklaring voor de grote stijging dit jaar is het verminderde effect van de aanslagen van 22 maart vorig jaar, zo zei woordvoerder Xavier Van Caneghem.

"Vorig jaar werd de enquête net na de aanslagen afgenomen, en veel Belgen wilden toen niet op vakantie gaan uit schrik. De veiligheidsrisico's, zoals aanslagen, staan met 48 procent trouwens op de tweede plaats van de keuzecriteria van de Belgen om een vakantie vast te leggen, enkel voorafgegaan door het budget (55 procent). Het klimaat staat op drie (44 procent).

Kortere vakanties

De Belg gaat dit jaar minder lang op vakantie: gemiddeld 1,8 weken. Het stijgend aantal vakantiegangers heeft gevolgen voor de duur van de verblijven: de korte verblijven van maximum een week stijgen aanzienlijk van 26 naar 45 procent terwijl verblijven van twee weken dalen van 48 naar 35 procent. Belgen vertrekken gemiddeld dus het vaakst maar een keer, met een duur van een week.

Waar het vakantiebudget voor de Belgen vorig jaar nog gemiddeld 2.412 euro per gezin bedroeg, daalt dat dit jaar ongeveer 10 procent naar 2.179 euro per gezin, nog steeds goed voor een vierde plaats in de ondervraagde Europese landen. De daling is onder meer uit te leggen door het groter aantal Belgen dat voor kortere periodes op reis gaat. Opvallend: bij de Franstaligen daalt het budget slechts 3 procent (van 2.384 naar 2.328), bij de Vlamingen 17 procent (van 2.440 naar 2.030 euro). Het Europees gemiddelde bedraagt 1.989 euro per gezin. In de eurozone daalde het gemiddelde reisbudget met 12 procent.

Frankrijk (32 procent) blijft de populairste bestemming bij de Belgen, gevolgd door Spanje (19 procent), België (16 procent) en Italië (12 procent). "België doet zijn intrede in de top van de reisintenties", klinkt het.

New York

Er werd dit jaar ook gevraagd welke steden de vakantiegangers minstens een keer zouden willen bezoeken. Niet verwonderlijk kwam daar voor de Belgen de volgende top drie uit de bus: New York (22 procent), Rome (17 procent) en Barcelona (12 procent). Over heel Europa was de top drie New York, Parijs, Rome.

De favoriete vakantieactiviteiten van de Belgen lopen ook dit jaar gelijk met de vorige jaren: de helft van de Belgen (51 procent) gaat op zoek naar ontspanning, bijna de helft (45 procent) wil de vakantie doorbrengen met familie en/of vrienden. Voorts wil 38 procent culturen ontdekken op vakantie.

Bij de types vakantiebestemmingen voor de zomer blijft de zee de top bij de Belgen, met 56 procent, gevolgd door rondreizen (29 procent) en het platteland (25 procent).

Een opvallende statistiek, waar Europ Assistance nog naar de oorzaak van zoekt, is te vinden bij de transportmiddelen van de vakanties van Belgen: auto (56 procent) en vliegtuig (48 procent) vormen gewoontegetrouw de top twee, maar de trein maakt een reuzensprong van 2 naar 11 procent. "De oorzaak hiervan moeten we nog uitzoeken", aldus Van Caneghem.