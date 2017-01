Lenen voor een tweedehandswagen tot bijna drie keer zo duur

De afgelopen weken hebben kredietgevers de rentes op een autolening stevig verlaagd. Beobank verlaagde het tarief zelfs tot 0,89 procent. Daarmee is de bank de goedkoopste speler op de markt. Wie 15.000 euro leent voor een wagen gespreid over 3 jaar, betaalt een intrest van 206 euro en een maandelijkse aflossing van 422 euro, berekende de vergelijkingssite Spaargids.be. Andere prijsbrekers zijn KBC en Record Bank. Zij bieden een rente van respectievelijk 1,35 en 1,39 procent.

"Al zijn dergelijke kortingstarieven niet voor iedereen weggelegd", waarschuwt Spaargids.be. Een vergelijking leert dat de tarieven stevig oplopen wanneer consumenten een lening willen afsluiten voor een tweedehandswagen. Hoe ouder de wagen, hoe hoger de tarieven. Het merendeel van de banken sleutelt niet aan de tarieven als een tweedehandswagen jonger is dan twee jaar. Zodra een tweedehandswagen ouder is, stijgt het gemiddelde tarief van de tien goedkoopste banken van 1,37 naar 2,93 procent. Is de wagen ouder dan vijf jaar, dan loopt het gemiddelde tarief op tot 3,93 procent. "Dat is bijna een drievoud van wat consumenten moeten betalen voor een lening voor een nieuwe wagen", reageert Spaargids.be. Sommige banken, zoals Beobank, geven zelfs geen lening als de tweedehandswagen ouder is dan twee jaar.

Wie een wagen koopt met vijf jaar op de teller is het goedkoopst af bij VDK Spaarbank. De bank rekent een tarief van 3,55 procent aan. "Dat komt voor een looptijd van drie jaar neer op een totale intrest van 821 euro en een maandelijkse aflossing van 439 euro", aldus de vergelijkingssite.

Waarom hogere tarieven?

Een rondvraag van Spaargids.be leert dat er verschillende redenen zijn waarom de banken de tarieven naar boven bijstellen voor een tweedehandswagen. Om te beginnen ligt het risico op een wanbetaling hoger bij tweedehandswagens. De banken verrekenen dat risico in hun tarieven.

Daarnaast blijkt ook de behandeling van dossiers voor de aankoop van tweedehandswagens wat intensiever. Al heeft de commerciële omgeving de grootste impact op de kostprijs van een lening. Op de markt van de nieuwe wagens hebben de banken concurrentie van leveranciers die met kosteloze leningen over de brug komen. "Die financieringen zorgen voor een heel andere commerciële omgeving dan die voor tweehandswagens", laat KBC weten. Belfius beaamt dat de voorwaarden van de autodealers een neerwaartse impact hebben op de tarieven. Op de markt van tweedehandswagens is er veel minder concurrentie.

Spaargids.be waarschuwt dat autoliefhebbers zich niet mogen blindstaren op 0 procent rente. Zulke overeenkomsten gaan doorgaans gepaard met een aantal voorwaarden. Zo kunt u bij een garagehouder voor maximaal vijf jaar lenen. De dealers rekenen ontleners die de lening niet op tijd terugbetalen hoge tarieven aan. De dealers gaan ook minder korting geven op de wagen als u een goedkope lening bij hen afsluit.