Komende twee jaar nauwelijks sprake van een loonsverhoging

De CRB stelt een loonsverhoging voor tussen 0,9 en 1,2 procent voor 2017 en 2018. Dat schrijven Le Soir en L'Echo.

De CRB heeft als taak de loonontwikkelingen in onze buurlanden te onderzoeken, op basis van cijfers van de OESO en de Nationale Bank. Vervolgens bepaalt ze dan een marge waarbinnen de werkgevers en de vakbonden kunnen onderhandelen over hogere lonen in het kader van het interprofessioneel akkoord.

Die marge moet het voor de Belgische bedrijven mogelijk maken concurrentieel te blijven met hun buren.

De CRB moet nog de wet van 1996 op het concurrentievermogen in rekening nemen, waarna het maximale percentage op 0,7 procent zou uitkomen voor twee jaar, wat neerkomt op 0,35 procent per jaar. (Belga/NS)