Koken binnen je budget tussen Oud en Nieuw

Plan je 2016 af te sluiten of het nieuwe jaar te starten zonder een fortuin uit te geven? Neem dan eens een kijkje op de website Budgetkoken (www.budgetkoken.be): die verzamelt honderden recepten die hoogstens tien euro voor vier personen kosten. Daarin wordt bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van seizoensgroenten en -fruit.

Budgetkoken biedt je handige rubrieken zoals 'Aperitiefhapjes', 'Salades', 'Ovenschotels', 'Pasta', 'Rijstgerechten' en 'Desserts'. Binnen elke categorie vind je telkens een ruime waaier aan recepten. De bereidingswijze mag soms wel wat uitvoeriger beschreven worden, maar de website zet je in elk geval op weg.

Goed om weten: rechts bovenaan kan je de recepten nog strenger filteren naargelang het budget. Zo kom je bijvoorbeeld te weten dat je een appelcrumble, gnocchi met tomatensaus, een hapje met salami, een Mexicaanse salade, kokosrotsjes of een worteldip klaarmaakt voor maximaal twee euro per vier personen.

Ook Allrecipes (www.allrecipes.nl) verzamelt budgetvriendelijke recepten in een afzonderlijke rubriek, al is het aanbod minder uitgebreid dan dat van Budgetkoken. Je kan het doorzoeken op trefwoord of filteren op bijvoorbeeld hoofdingrediënten of type gerecht. Jammer is wel dat je hier niet te weten komt hoeveel de maaltijd je precies zal kosten.

Engelstalig

Onder het motto 'My stomach is full and my wallet is too' biedt ook het Amerikaanse Budget Bytes (www.budgetbytes.com) een verzameling van recepten aan. Je zoekt er op trefwoord of in een van de talrijke categorieën - gaande van 'Beans & Grains' tot 'Vegetarian'. Elk recept wordt uitgebreid besproken en geïllustreerd. Een aanrader!

MyRecipes (www.myrecipes.com) heeft eveneens een aparte afdeling 'Budget Recipes'. Daarin tref je niet zozeer gedetailleerde recepten aan, maar eerder algemene tips om op een goedkope manier lekkere en originele gerechten te bereiden. Handig, maar het overzicht ontbreekt een beetje.

En dan nog even dit: ook de befaamde Jamie Oliver (www.jamieoliver.com) verzamelt meer dan honderd 'Cheap & Cheerful Recipes' op zijn website. Hiermee oogst je gegarandeerd succes aan de feesttafel.