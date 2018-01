Kamer stelt verdere bespreking effectentaks en onbelast bijverdienen week uit

Kort voor het kerstverlof diende de meerderheid in het parlement de zogenaamde relancewet in, waarin zowel de maatregel rond het onbelast bijverdienen als de hervorming van de vennootschapsbelasting vervat zaten. Ze waren politiek gekoppeld aan de taks op effectenrekeningen, die CD&V wil invoeren.

Probleem was dat de relancewet een turf was van niet minder dan 1.500 bladzijden. Het was snel duidelijk dat de oppositie de verschillende maatregelen niet allemaal op een drafje door het parlement wilde laten goedkeuren. Uiteindelijk kreeg de hervorming van de vennootschapsbelasting - waar N-VA op aandrong - groen licht, terwijl de twee andere ingrepen over het kerstreces werden getild.

Ze stonden dinsdag op de agenda van de Kamercommissies Financiën en Sociale Zaken, maar daar werden enkel de verslagen van de vorige vergadering goedgekeurd. De tweede lezing van beide maatregelen staat voor volgende week geprogrammeerd.

Het is nog afwachten of de 500 euro per maand onbelast bijverdienen zomaar zijn weg zal kunnen vervolgen. De Cocof, het parlement van de Franstalige Brusselaars, dreigde immers met een belangenconflict, waardoor de bespreking in de Kamer zestig dagen zou stilliggen. Het onderwerp kwam eerder aan bod tijdens het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen. Daar werd afgesproken dat een werkgroep zich over het punt zou buigen. Die werkgroep komt op 15 januari opnieuw samen.