Invoering lage-emissiezone in Brusselse gewest krijgt overgangsfase

Op 1 januari 2018 treedt de lage-emissiezone (LEZ) van 162 vierkante kilometer over het gehele Brusselse gewest in werking. De vervuilende wagens worden daarbij gradueel uit het gewest geweerd, te beginnen bij de dieselwagens zonder Euro-norm of met de Euro 1-norm. In 2018 zijn nog alle benzinewagens toegelaten. Nadien worden er in de jaren 2019, 2020, 2022 en 2025 steeds meer diesel- en bezinewagens verboden. In 2025 worden er enkel nog dieselwagens toegelaten die voldoen aan de hoogste Euro 6-norm en benzinewagens met minstens een Euro 3-norm.

Bij de start van de LEZ kunnen de bestuurders wel nog op een overgangsperiode van negen maanden rekenen, want van januari 2018 tot en met september 2018 worden er geen overtreders beboet. In de jaren waarin er bijkomende wagens verboden worden, geldt nadien ook telkens een aanpassingsperiode van drie maanden.

Wie toch een overtreding begaat, krijgt een boete van 350 euro met nadien telkens drie maanden om zijn gedrag aan te passen door een minder vervuilende wagen aan te schaffen of voor het openbaar vervoer te kiezen.

De invoering van de LEZ maakt deel uit van het Lucht Klimaat Energieplan van het gewest en moet zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit. 'Dit is een maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren', benadrukt minister van mobiliteit Pascal Smet.

Voor de personen die hun auto willen achterlaten en overschakelen op het openbaar vervoer bij het binnenrijden van het Brussels gewest zijn er momenteel slechts drie transitparkings met Ceria-Coovi, Kraainem en Stalle. Tegen 2020 komen er evenwel 10.000 plaatsen bij op nieuwe transitparkings, verzekert minister Smet.

De controles van de wagens die het gewest betreden worden uitgevoerd door intelligente camera's (ANPR-camera's) die via nummerplaatherkenning werken. Op 16 oktober begint de ontplooiing van een eerste negentig camera's op een zestigtal plaatsen in het gewest. Die moeten er staan tegen het einde van het jaar. In 2018 wordt dat aantal nog eens uitgebreid met 50 nieuwe camera's. De aankoop en installatiekosten van de camera's is goed voor een prijskaart van 5 miljoen euro.

Wie toch nog tussen de mazen van het net wil glippen, kan een vrijstelling kopen. Al is die beperkt. Een bestuurder met een te vervuilende auto kan acht keer per jaar een dagpas kopen van 35 euro om toch het gewest binnen te mogen die dag.

Vanaf 2 oktober tot de effectieve inwerkingtreding van de LEZ wordt er een grote communicatiecampagne op poten gezet onder de noemer 'Je verplaatsen in Brussel kan op 1.001 manieren, behalve met een te vervuilende auto'. Die slagzin zal verspreid worden via affiches, radiospots en animatievideo's op facebook en websites. Alle informatie over de wagens die wel of niet het gewest in mogen is ook terug te vinden op de drietalige website www.lez.brussels of via het callcenter van Leefmilieu Brussel.