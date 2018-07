Internetbank Rabobank.be zet bedrijfsrekeningen stop

Voortaan kun je bij de onlinebank Rabobank.be geen professionele spaarrekening (Rabo Business of Rabo Business Plus) meer openen. De basisrente op alle bestaande bedrijfsrekeningen wordt vanaf woensdag 4 juli verlaagd tot het wettelijke minimum van 0,01 procent. Nieuwe stortingen geven alleen nog recht op de basisrente.

Op 1 juli 2019 worden vervolgens de professionele spaarrekeningen afgesloten. Tot dan kunnen bedrijven het kapitaal en de intresten die op die rekeningen staan, laten overschrijven naar een tegenrekening van keuze.

Volgens Johan Vanhulle, de general manager van Rabobank.be, vertegenwoordigen de bedrijfsrekeningen ongeveer 2,5 procent van alle spaarrekeningen. De stopzetting heeft geen gevolgen voor het personeel, zegt hij.

Rabobank.be heeft ervoor gekozen om zich te concentreren op de particuliere spaarders. Eerder verdwenen al de beleggingsproducten uit het aanbod.

Volgens Vanhulle is er geen gevaar dat Rabobank.be zich volledig zou terugtrekken uit de Belgische markt. De focus op de particuliere spaarders is volgens hem een doelbewuste strategie.

"We hebben de bevestiging gekregen van de hoofdzetel in Nederland dat de Belgische spaarmarkt zeer belangrijk is", zegt hij. Vanhulle wijst er ook op dat er wordt geïnvesteerd in een campagne en een nieuw IT-platform. Rabobank.be trok begin juni de rente op zijn spaarrekeningen op.