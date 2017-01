In deze voetbalstadions kunnen voetballiefhebbers het goedkoopst een pintje drinken

Wie zijn favoriete ploeg gaat aanmoedigen, heeft het misschien al gemerkt. De prijs van een pintje verschilt naargelang het stadion. Een onderzoek van het besparingsplatform Flipit.be leert dat het prijsverschil tussen het goedkoopste stadion en het duurste kan oplopen tot 2,8 euro per liter. Het platform baseert zich op prijzen per liter omdat de hoeveelheden die de stadions aanbieden verschillen. Wie een pint bestelt bij KSC Lokeren, krijgt een beker van 25 centiliter terwijl een voetbalsupporter bij KV Oostende een beker van minstens 33 centiliter krijgt.

Prijs per liter

Wie een pintje bestelt tijdens een thuiswedstrijd van KAS Eupen, komt er het goedkoopst van af. Daar kost een liter bier 6 euro, of 2 euro per 33 centiliter. Wie liever uit een beker van 0,25 centiliter drinkt, betaalt het minst in het stadion van Royal Excell Moeskroen. Daar kost een pint 1,8 euro. Dat vertaalt zich naar 7,2 euro per liter, of 1,2 euro meer dan in Eupen.

"Wanneer je de prijs (per liter) doortrekt over een heel Jupiler Pro League-seizoen (15 thuiswedstrijden), dan loopt dat verschil op tot 18 euro", benadrukt het platform. Het duurste stadion is dat van Sint-Truiden. Daar kost een liter bier 8,8 euro, of 2,2 euro per beker van 0,25 liter. Wie tijdens alle thuiswedstrijden van Sint-Truiden een liter drinkt, heeft aan het einde van het seizoen 42 euro meer betaalt dan een supporter van KAS Eupen. Per wedstrijd is dat een verschil van 2,8 euro per liter.

Goedkoper dan in Nederland

Delen "Belgen betalen gemiddeld minder voor bier dan de Nederlanders"

"Opvallend is dat de Belgen gemiddeld minder betalen voor bier dan de Nederlanders. Zo betaal je in België gemiddeld 7,76 euro per liter en in Nederland gemiddeld 9,51 euro per liter", merkt Jan Willem van Tilburg van Flipit.be op. "Ons onderzoek in Nederland toonde echter aan dat je korting kreeg naarmate je meer bier bestelde, in België is dat niet het geval omdat bijna alle clubs enkel bekers van 25 cl of 33 cl schenken."

Voorts heeft Flipit.be een onderzoek gedaan naar de populairste bieren in de Belgische voetbalstadions. Daaruit blijkt dat Jupiler het populairste biermerk is. Dat bier wordt in tien stadions geschonken. Maes Pils, de op een na populairste pils, is verkrijgbaar in drie stadions. Cristal, Primus en Stella Artois zijn elk slechts in één stadion beschikbaar. "Bij sommige clubs worden in de vip- en businesslounges ook nog andere biertjes geschonken, zoals Hoegaarden en Kriek Belle Vue", besluit Van Tilburg.

Flipit.be deed eerder al een onderzoek naar de goedkoopste club voor voetbalsupporters. De site hield daarbij rekening met de prijzen van abonnementen, losse tickets en de merchandising van de clubs.