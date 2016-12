'Hoge inflatie leidt tot grootste loonstijging in vijf jaar'

De Belgische werknemers kunnen volgend jaar een gemiddelde salarisstijging verwachten van 2,8 procent. Dat is de grootste loonstijging in vijf jaar én een grotere toename dan in de buurlanden, zo stelt Korn Ferry Hay Group. Een groot deel van de stijging is een gevolg van de hoge inflatie in België.

De voorbije jaren bleef de loonstijging in België redelijk beperkt, door zaken als een lage inflatie en de indexsprong. In 2015 en 2016 stegen de lonen zelfs minder sterk dan in de buurlanden, waardoor de loonkloof kon verkleinen.

Maar volgend jaar gaan de Belgische lonen weer sterker stijgen dan in de buurlanden, zegt het adviesbureau op basis van zijn jaarlijkse studie. Zo wordt in Duitsland en Nederland een salarisstijging van 2,5 procent verwacht. Dat is op zijn minst een opvallende stelling. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) berekende eerder deze week nog dat de lonen de komende twee maximaal met 1 procent gaan stijgen.

Verrassende stijging

"Dat de loonstijging in België hoger is dan in die twee landen is niet logisch, want zij hebben een betere conjunctuur", zegt Walter Janssens, partner bij het adviesbureau. "Er is daar echter nauwelijks inflatie", terwijl de inflatie in België maandenlang de hoogste van Europa was.

Cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat leren dat België al meer dan een jaar de inflatiekampioen is van de eurozone. Het bureau bevestigde vrijdag zijn eerste schatting, dat de inflatie in de eurozone in november 0,6 procent bedroeg ten opzichte van een jaar eerder. Dat is het hoogste niveau in 31 maanden. In april 2014 bedroeg de prijsverhoging 0,7 procent. In België klokte de inflatie in november af op 1,7 procent.

Inflatie buiten beschouwing gelaten

Als je de inflatie buiten beschouwing laat, is er voor België sprake van een loonstijging ("reële loonstijging") van 1 procent. Dat is dan weer minder dan de helft van Duitsland (2,2 procent) en Nederland (2,3 procent).

Janssens merkt nog op dat de loonstijgingen niet voor iedereen zijn weggelegd. "Het zijn vooral de technische functies, zoals ingenieurs en IT-specialisten, die aanspraak maken op de grootste loonsverhogingen. Bedrijven gaan steeds vaker over tot een gedifferentieerd beloningsbeleid."

Elders in de wereld

Korn Ferry Hay Group voert jaarlijks een wereldwijd beloningsonderzoek uit. Wereldwijd verwacht het volgend jaar een salarisstijging van 2,3 procent. De Aziatische werknemers zouden er het meest op vooruitgaan (4,3 procent), gevolgd door die in het Midden-Oosten (2,5 procent) en Oost-Europa (2,1 procent). (Belga/NS)