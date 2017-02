Hoeveel kost een verblijf in een rustoord?

Sinds een tijdje kan je op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid nagaan hoeveel een verblijf in een Vlaams rustoord kost. De gegevens zijn gemiddelden van de dagprijzen die 765 van de 794 woonzorgcentra hanteerden op 1 mei 2016. De website toont de prijzen per provincie en per uitbatingsvorm: OCMW, vzw of commercieel. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een- en tweepersoonskamers.

...