Hoe vindt u de goedkoopste vlucht?

De snelste manier om vluchten te vergelijken is via websites als Google Flights of Momondo, die de aanbiedingen van verschillende vliegtuigmaatschappijen en onlinereisagentschappen verzamelen. U kunt een specifieke luchthaven kiezen of alle luchthavens die nabij een bepaalde stad liggen. Vooral met de budgetvliegers zoals Ryanair liggen de luchthavens wel eens redelijk ver van het stadscentrum. Via een website zoals www.vliegveldinfo.nl kunt u kijken waar de luchthaven ligt en hoe u die het beste kunt bereiken. Als u de luchtvaartmaatschappij niet kent, kunt u op Airlinequality.com terecht voor reviews en op FlightStats kom u bijvoorbeeld te weten hoe vaak er vertragingen of annuleringen voorkwamen bij een maatschappij de voorbije dertig dagen.

