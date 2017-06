Hoe profiteert u van de digitalisering van de banken?

Digitaal bankieren raakt meer en meer ingeburgerd. Volgens Febelfin zijn er in ons land evenveel abonnementen voor onlinebanking als er inwoners zijn. Mobiel bankieren loopt nog wat achterop: slechts 3,3 miljoen Belgen regelden in 2015 hun bankzaken via hun smartphone of tablet. Uit een Europese studie van ING blijkt wel dat België zijn achterstand begint in te halen: vorig jaar bankierde één op de twee smartphone- of tableteigenaars mobiel. Toch is Nederland nog altijd de voortrekker, met een penetratie van 65 procent.

