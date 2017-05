Hoe besparen op een pretparkbezoek

Voor de meeste pretparken begint het seizoen op 1 april. Verscheidene parken maken een prijsje voor abonnementen in de eerste maand van het jaar dat ze open zijn. Die kortingen voor vroege vogels moeten de verkoop op gang trekken. In april kreeg u een seizoensabonnement bij Walibi nog 20 à 22 procent goedkoper dan vandaag. Voor een Walibi Pass, die tot en met 5 november onbeperkt toegang geeft tot het pretpark, betaalde u vorige maand 55 euro, anderhalf keer de prijs van een ticket voor een volwassene. Tegen de normale prijs van 69 euro is het goedkoopste abonnement voor Walibi nog altijd goedkoper dan twee afzonderlijke tickets voor een volwassene (36,5 euro).

