Hoe beïnvloedt de lage rente ons spaargedrag?

De Belg spaart opvallend minder. Dat heeft volgens economen niet met een groeiend gat in zijn hand te maken, maar vooral met de lage rente, waardoor sparen niets meer opbrengt. Het gevolg is dat we slimmer moeten omgaan met de middelen die er wel nog zijn.