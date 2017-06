Het Amazon-gehalte van de Belgische supermarkten

Een week geleden geraakte bekend dat Amazon.com, de grootste webwinkel ter wereld, Whole Foods Market overneemt. Whole Foods is een keten van supermarkten in de Verenigde Staten, die de nadruk legt op organische en biologische voeding. Het bericht veroorzaakte een ware afslachting onder de beursgenoteerde supermarkten. We gingen na hoe hoog het Amazon-gehalte van de Belgische supermarkten is.