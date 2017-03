Hervorming loonwet van 1996: 'Arbeid blijft nog steeds duur in België'

Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de hervorming van de loonwet van 1996 een grote stap in de goede richting. "Arbeid in België blijft behoorlijk duur in vergelijking met het buitenland", klinkt het.