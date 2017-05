Gedupeerden Optima Bank kunnen nog tot 9 juni terugbetaling deposito's aanvragen

Wie het wettelijk beschermd kapitaal, maximaal 100.000 euro, wil terugzien, moet aan het Garantiefonds een geldig bankrekeningnummer doorgeven dat werd geopend bij een andere bankinstelling en waarop de terugbetaling kan gebeuren.

Dat bankrekeningnummer kan worden meegedeeld via het portaal MyMinfin, met identificatie (eID-kaart, token), rubriek "Mijn vermogen" (links), sectie "Garantiefonds (BBF)".

De deposanten die geen toegang hebben tot het portaal, kunnen hun bankrekeningnummer ook meedelen via een formulier dat staat op de site van het Garantiefonds.

De Nationale Bank van België deelde op 9 juni 2016 aan het Garantiefonds mee dat Optima Bank NV niet in staat bleek te zijn deposito's terug te betalen. Optima Bank werd op 15 juni failliet verklaard door de Gentse rechtbank van koophandel.

Betwisting garantiestelling 20 miljoen euro

Spaarders die meer dan 100.000 euro op hun spaarboekje hadden staan, riskeren een deel van hun kapitaal in rook te zien opgaan. Het depositogarantiestelsel is gelimiteerd tot 100.000 euro per persooon en per financiële instelling.

Vorige week betwiste Optima-topman Jeroen Piqueur nog de garantiestelling van 20 miljoen euro. Hij kan die naar eigen zeggen niet nakomen omdat hij meer dan 7 miljoen euro aan schulden heeft.

Ook zijn vrouw Benedicte Schumacher betwistte vorige week voor de familierechtbank de garantiestelling. De echtgenote vraagt de nietigverklaring van de verbintenis van garantiestelling, omdat de 20 miljoenzowel aan Piqueur als aan haar zou toebehoren. De familiekamer van de Gentse rechtbank van eerste aanleg beslist op 8 juni.