Fraude via internetbankieren zit in de lift: wat kunt u daar tegen doen?

Een toenemend aantal spaarders is de afgelopen jaren het slachtoffer geworden van fraude via internetbankieren. Cijfers van Febelfin leren dat het aantal fraudegevallen sinds 2015 toeneemt. Vorig jaar tekende de federatie een stijging van 67 procent op. Het aantal gevallen van fraude via internetbankieren steeg van 283 naar 475. Dat nadat dat cijfer drastisch was gedaald in 2014. Toen viel het aantal vastgestelde fraudegevallen terug van 1772 tot 277. In 2013 was er nog een stijging van 70 procent.

...