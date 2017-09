Europeanen goed op de hoogte van afschaffing roamingkosten

Met de term roaming wordt in de context van mobiel telefoneren verwezen naar het gebruik van het apparaat in het buitenland, waar men aangewezen is op een ander telefoonnetwerk. Sinds 15 juni van dit jaar zijn er voor EU-burgers geen extra kosten meer verbonden voor het bellen, sms'en of surfen in andere lidstaten van de Europese Unie.

Uit een enquête, waartoe opdracht werd gegeven door de Europese Commissie, bleek 71 procent van de Europeanen van die afschaffing van de roamingkosten op de hoogte te zijn. Het aantal reizigers dat nooit mobiel surft in het buitenland is sinds juni gehalveerd: van 42 procent naar 21 procent. Tegelijk zeggen twee keer zoveel reizigers dat ze op reis even vaak mobiel surfen als thuis. Toch antwoordde 60 procent dat ze het gebruik van hun smartphone in het buitenland nog steeds beperken.

De Eurobarometer is een rondvraag waarbij, steeds op gelijkaardige wijze, gepeild wordt naar de mate waarin EU-bugers op de hoogte zijn van en akkoord gaan met het beleid van de Europese Unie. Ditmaal werd de enquête, waarbij 26.754 personen werden betrokken, uitgevoerd door TNS Political & Social, een consortium van marktonderzoekers.