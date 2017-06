Euro heeft wind in de zeilen: is dat goed nieuws?

Donderdagochtend ging de Europese eenheidsmunt voor het eerst in een jaar over de grens van 1,14 dollar. Die opvallende stijging is te danken aan Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB). Tijdens de jaarlijkse conferentie van centrale banken in het Portugese Sintra toonde hij zich opvallend optimistisch over de economische toestand van de eurozone. Hij verklaarde ook dat de inflatiedoelstelling van 2 procent "weer binnen bereik is". Beleggers hopen nu op een verstrakking van het soepele monetaire beleid van de ECB. Ze hopen dat de bank het geweer nog voor het einde van de zomer van schouder verandert.

...