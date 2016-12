Ethias houdt nog 12.500 First-rekeningen over

Met de First-rekening biedt Ethias klanten een levenslange garantie van gemiddeld meer dan 3 procent rente. Maar door de huidige lage rentes zijn dergelijke rekeningen onhoudbaar geworden. Ethias is dan ook jaren geleden gestopt met de commercialisatie ervan.

De verzekeraar heeft ook al verschillende uitkoopoperaties ondernomen om het openstaande bedrag op die rekeningen terug te dringen.

Zesde actie

In november werd een zesde actie opgestart. Op dat moment hadden nog zowat 25.000 klanten het product, goed voor in totaal 1,4 miljard euro. De helft van die klanten ging in op het nieuwe aanbod, zegt Ethias vrijdag, goed voor een bedrag van 782 miljoen euro.

Ethias hoopte vooraf op 500 miljoen euro, en spreekt van "een groot succes". "De voorbije twee jaar konden we meer dan 80 procent van de First-reserves uit de balans van Ethias halen", zo staat in een persbericht.

De verzekeraar zei eerder al dat hij het resterende bedrag zou gaan herverzekeren. Voor een zevende uitkoopactie waren er toen geen plannen. Ethias moest van Europa het spaarverzekeringsproduct met hoge rente stopzetten. Dat moet de solvabiliteit van de verzekeraar opkrikken. Ethias werd tijdens de financiële crisis gered door de federale staat en het Vlaams en het Waals gewest.