Energie te duur voor een op de tien Vlamingen

De gezinnen riskeren daardoor gezondheidsproblemen en sociaal isolement. Onderzoekers van de UAntwerpen adviseren om de doelgroep voor het sociaal tarief uit te breiden en de laagste inkomens te verhogen.

Jaarlijks bundelt de Universiteit Antwerpen verschillende wetenschappelijke onderzoeken over armoede. Dit jaar lag de focus op energiearmoede, waarbij gezinnen hun woning maar moeilijk kunnen voorzien van de nodige energie.

Op het vlak van 'gemeten armoede' - huishoudens die een te groot deel uitgeven aan brandstof of elektriciteit - blijkt dat in 2014 11,2 procent van de gezinnen in die situatie zat. De verborgen armoede - waarbij gezinnen minder dan de helft aan energie uitgeven dan vergelijkbare gezinnen - trof 3,4 procent. In dat jaar gaf ook 2,3 procent van de Vlaamse huishoudens aan zich niet te kunnen permitteren de woning voldoende te verwarmen.

Gebrekkige inkomens

Als oorzaak zien de onderzoekers onder meer de gebrekkige inkomens, stijgende energieprijzen en ontoereikende woonomstandigheden. "Een significant aantal huishoudens kan elementaire behoeften niet inlossen. We pleiten er daarom voor dat meer kwetsbare doelgroepen gebruik zouden kunnen maken van het sociaal tarief. Aangezien 10 procent van de gerechtigden er nog geen gebruik van maakt, is ook een betere bekendmaking een goede zaak", zo klinkt het bij de onderzoekers, die ook pleiten voor het optrekken van het inkomen tot minstens aan de armoedegrens. Bepaalde heffingen zouden ook beter worden betaald via de algemene middelen dan via de energiefactuur. (Belga/NS)