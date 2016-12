Eerste hoogrentende spaarboekje sneuvelt door lage rente

Het einde van de lage rente is nog niet nabij. In een eerder interview met MoneyTalk.be lieten verschillende hoofdeconomen al weten dat de rente op korte termijn nog een tijdje in het rood zal noteren. Zeker nu Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, een verlenging van het lagerentebeleid heeft aangekondigd.

Lagerentebeleid

De centrale bank koopt tot en met december 2017 staats-en bedrijfsobligaties op. In maart schroeft ze de kapitaalinjecties wel terug van 80 tot 60 miljard euro per maand. De belangrijkste rente blijft 0 procent en de depositorente -0,4 procent. De verlenging van het versoepelingsbeleid moet de inflatie in de eurozone aanwakkeren. Het ECB mikt op een inflatie van net geen 2 procent. Nu bedraagt die in de eurozone 0,6 procent.

Terwijl de beleggers positief reageerden op het nieuws, zitten de banken met de handen in het haar. Door de aanhoudend lage rente hebben ze dit jaar al stevig het mes gezet in de spaaropbrengsten. Een rendement van 0,11 procent is het nieuwe normaal geworden in 2016.

In een reactie op de lage rente lanceerden verscheidene banken een spaarabonnement dat trouwe spaarders beloont met een hoger rendement. Doorgaans kunnen de spaarders maandelijks 500 tot 750 euro sparen via die formule. KBC was in 2012 de eerste bank die met zo'n spaarformule kwam. Beobank lanceerde dit jaar nog de step-up-spaarrekening met een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 1 procent. Daarmee ging de bank de concurrentie aan met de grootbanken.

Nu komen ook de spaaropbrengsten van die formules onder druk te staan. BNP Paribas Fortis verlaagde enkele weken geleden de getrouwheidspremie op de Ster Spaarrekening van 0,75 naar 0,50 procent. De basisrente blijft 0,01 procent.

Afschaffing spaarabonnement

KBC gaat nu nog een stapje verder en laat vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe klanten meer intekenen op de start2save en start2save4 spaarrekeningen. In aanloop naar het nieuwe jaar verlaagt de grootbank bovendien de getrouwheidspremie van 0,60 naar 0,40 procent en de basisrente van 0,15 naar 0,10 procent. "Bestaande klanten kunnen onder die nieuwe rentevoorwaarden elke maand tot 500 euro blijven sparen op hun Start2Save- en Start2Save4-spaarrekening", benadrukt KBC in een persbericht.

Volgens de grootbank is het niet langer houdbaar zulke spaarformules aan te bieden. "De langetermijnrente steeg de voorbije weken, terwijl de rente op korte en middellange termijn op een historisch laag niveau blijft. Zo noteren de rendementen op staatsobligaties tot 6 jaar negatief", klinkt het. BNP Paribas Fortis en Belfius hebben al laten weten dat zij geen plannen hebben om de spaarabonnementen af te schaffen.

Voor de spaarders wordt het hoe langer hoe moeilijker hun spaarcenten te laten renderen. Ook de internetbanken slagen er niet langer in met hoge spaaropbrengsten over de brug te komen. MeDirect verlaagt op 1 januari de rente op de niet-gereglementeerde ME3-spaarrekening van 1 naar 0,8 procent netto. Volgens de vergelijkingssite bankshopper.be is dat de laatste spaarformule die geen spaarabonnement is, die onder de symbolische grens van 1 procent duikt.