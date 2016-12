Eén op de drie ouders krijgt te hoge factuur van school

Juist om te vermijden dat ouders te veel betalen, moeten de scholen zich aan een maximumfactuur, die de uitgaven op school net moet beperken, houden maar ze wijken daar regelmatig van af. De factuur is vaak ook onvoldoende duidelijk, schrijven Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg.

Tot bijna 70 euro opleggen

Voor uitstapjes en speciaal lesmateriaal mag de school maximaal 45 euro per schooljaar aanrekenen bij kleuters en 85 euro voor lagere schoolkinderen. "Uit onze eigen bevraging blijkt dat ouders voor een kind in het basisonder­wijs jaarlijks zo'n 68 euro moeten opleggen, boven­op die maximumfactuur", zegt Theo Kuppens van de katholieke ouderkoepel (VCOV).

"Het kan natuurlijk niet dat een school de maxi­mumfactuur overschrijdt. Bij de inschrijving van elk kind moet de school de bijdrageregeling laten on­dertekenen door de ou­ders", zegt Vlaams minis­ter van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

In het secundair zijn de problemen nog groter. "Daarom moet er daar ook een maximumfactuur ko­men", zegt Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (sp.a). Omdat de kosten nu soms de pan uitswingen, "moeten sommige leerlingen tegen hun zin in een richting blij­ven zitten, omdat een andere niet betaalbaar is." (Belga/NS)