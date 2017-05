Draaien consumenten op voor afschaffing roamingkosten?

Op het eerste gezicht is de afschaffing van de roamingkosten goed nieuws voor de consument. Maar de operatoren lijken de kosten alsnog door te rekenen aan hun klanten, schrijft De Morgen. De krant merkt op dat een aantal operatoren mondjesmaat de tarieven van bestaande bundels optrekken om zo de verliezen te compenseren. Die roamingtarieven zorgden immers voor een mooie inkomstenbron.

Tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers merkte het telecombedrijf Proximus reeds op dat de nieuwe roamingregels zullen wegen op de resultaten. "Het is goed dat we het jaar met een voorsprong beginnen, maar dat volstaat niet om de prognose te veranderen", zei Dominque Leroy, CEO van Proximus toen over de beter dan verwachte resultaten.

"De klant kan dan wel gratis roamen in de hele EU, wij moeten natuurlijk wel nog betalen aan onze collega-operatoren", aldus Leroy. Proximus rekent op een impact van 61 miljoen euro.

"Dat is het volume van vorig jaar aan de nieuwe tarieven. Als de klant echter veel meer begint te consumeren, kan dat een grotere impact geven op onze winst." Leroy gaat ervan uit dat mensen veel meer data zullen gebruiken in het buitenland. Bij Telenet zou de afschaffing een impact hebben van ongeveer 50 miljoen euro.

Prijsverhogingen

Delen "Dat de afschaffing van de roamingkosten en de aanpassing van een aantal formules samenvallen is toeval"

Zowel Telecom en Proximus hebben dit jaar al een aantal tarieven opgetrokken. Zo heeft Telenet op 19 februari de prijzen van Whop en Whoppa en de bundels voor zakenklanten (Fluo en Fluo Home) verhoogd. De klanten moeten sindsdien ook meer betalen voor apart aangeboden internetproducten.

Volgens Telenet waren die prijsverhogingen nodig om te kunnen blijven investeren in zijn netwerk. Telenet ontkent in De Morgen dat die prijsverhoging iets te maken hebben met de afschaffing van de roamingkosten. "Ons prijsbeleid is iets wat we continu evalueren. Maar er zijn geen plannen om na het afschaffen van de roamingtarieven onze prijzen aan te passen", klinkt het.

Ook Proximus, die onder meer het abonnementsgeld voor een hele resem 'oude packs' die afgesloten zijn voor april 2012 met 2 euro verhoogt, ontkent dat het de prijzen naar boven bijstelt om de verloren opbrengsten te compenseren. "Dat de afschaffing van de roamingkosten en de aanpassing van een aantal formules samenvallen is toeval", aldus een woordvoerder in de krant.

Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo heeft al gezegd dat de prijzen voor bundels naar beneden moeten. "België heeft nog een grote achterstand op de buurlanden op het vlak van het gebruik van mobiel internet en 4G. Een verhoging van de prijzen buiten de bundel zal niet helpen om die achterstand in te halen", aldus de politicus.