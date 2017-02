Donderwolken blijven boven de banken hangen: waar kan de spaarder nog heen met zijn geld?

De banken in België blijven uitschreeuwen dat ze het moeilijk hebben, en dat terwijl ING, dat als eerste grootbank haar jaarresultaten heeft bekendgemaakt, kan terugblikken op een succesvol jaar. De Nederlandse bank heeft in 2016 bijna een vijfde meer winst gemaakt dan in 2015. Al is dat positieve resultaat voornamelijk te danken aan eenmalige elementen, zei ING-topman Ralph Hamers. De rente-inkomsten daalden vorig jaar met bijna 5 procent tot 2,18 miljard euro. Ook in 2017 zal het traditionele verdienmodel van de bank - het omzetten van kortlopende spaardeposito's naar langlopende leningen - stevig onder druk staan.

