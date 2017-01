Doktersbezoek voorlopig niet duurder

Verschillende artsensyndicaten hadden de ontbinding ervan in gang gezet, maar dat proces wordt gedurende een maand bevroren om het overleg nog een kans te geven. Tijdens die maand "blijven de bepalingen van het akkoord en ook de tarieven van kracht", zo meldt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv).

"Eenzijdige besparingsmaatregelen"

Onder meer de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), het grootste artsensyndicaat van het land, had de voorbije weken de ontbinding van het akkoord 2016-2017 in gang gezet. De artsen kunnen zich niet vinden in wat ze "de eenzijdige besparingsmaatregelen van de regering" noemen. Vooral de inlevering van twee derden van de indexering veroorzaakt wrevel.

Door de demarche van de artsensyndicaten zou het akkoord vanaf 28 januari ophouden te bestaan (30 dagen na de publicatie van de besparingsmaatregelen in het Belgisch Staatsblad, red.), en zouden artsen zich dus wettelijk niet meer moeten houden aan de afspraken binnen dat akkoord.

De ontbinding wordt nu met een maand uitgesteld "om het overleg nog maximale kans op succes te gunnen", zo werd woensdagavond overeengekomen in de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen (NCAZ) van het Riziv. Daarbij was ook de kabinetschef van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) aanwezig.

De commissie roept de regering nu op om overleg op te starten. Op 24 februari komt ze opnieuw bijeen. Tot dan "blijven de bepalingen van het akkoord en ook de tarieven van kracht".