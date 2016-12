Dit is hoe winkels de vloeren gebruiken om je koopgedrag te beïnvloeden

Door te spelen met de afstand van lijnen in winkelvloeren kunnen retailers ervoor zorgen dat consumenten sneller of trager stappen. In dat laatste geval krijgen consumenten meer aandacht voor stimuli zoals reclame of bijzondere producten, zo blijkt uit onderzoek in België, Nederland en Duitsland, gepubliceerd in Journal of Consumer Research.

Wetenschappers van de IESEG School of Management (Rijsel/Parijs), Universiteit Gent en Erasmus Universiteit (Rotterdam) kleefden dwarse lijnen op vloeren van gangen om zo de perceptie van afstand te beïnvloeden. De zes experimenten gingen door in labo's, gangen van universiteiten, warenhuizen, een doe-het-zelfzaak en een elektrowinkel. Daarbij werden meer dan 4.000 mensen geobserveerd.

"Hoe minder lijnen te zien zijn, hoe dichter mensen zich bij het einde voelen en daardoor sneller wandelen, bij meer lijnen denken mensen dat de gang langer is en gaan ze trager stappen", zegt professor Nico Heuvinck (IESEG). Dat laatste is vanuit marketingperspectief interessant. "Als mensen trager wandelen, hebben ze meer aandacht voor bepaalde stimulerende reclame of speciale producten."

Meer consumeren?

Of er daadwerkelijk meer geconsumeerd werd, is niet getest. Toch is de bevinding niet alleen voor retailers bruikbaar. "Het principe kan ook toegepast worden in treinstations, luchthavens of musea, waar je op sommige punten wil dat mensen niet te lang talmen en doorlopen, aldus professor Heuvinck. Hij denkt dat dezelfde resultaten bereikt worden door tussenschotten in parket te leggen, (met) met kleuren van tegels te variëren of zelfs te experimenteren met verlichting.

De bevindingen zijn te verklaren door het "goal gradiënt effect" uit de biologie en psychologie, waarbij al in de jaren dertig werd aangetoond dat muizen die getraind worden om naar een bepaald doel te lopen, altijd versnellen als ze het eindpunt naderen.

"Hetzelfde principe geldt bij mensen: wanneer men stempels verzamelt voor een getrouwheidskaart waarbij men bijvoorbeeld een gratis koffie krijgt bij de tiende stempel, is er in het begin geen haast om de stempels te verzamelen. Echter, wanneer men dichter bij de gratis koffie (tiende stempel) komt, is het aangetoond dat mensen hun aankopen zullen versnellen om die tiende stempel te verzamelen." (Belga/NS)