Diesel wordt goedkoper, maar daar kunnen we niet volledig van profiteren

Door het cliquetsysteem wordt de bijzondere accijns op diesel verhoogd als de brandstof goedkoper wordt.

De maximumprijs van diesel komt vanaf zaterdag op 1,333 euro per liter, 0,6 eurocent minder dan vandaag. Door het verhogen van de bijzondere accijns blijft de prijsdaling wel beperkt. Concreet stijgt de bijzondere accijns met 5,4 euro per 1.000 liter.

Het is de eerste maal dit jaar dat het cliquetsysteem wordt toegepast. Het maximumbedrag voor 2017 is vastgelegd op 22,3197 euro per 1.000 liter. Naast diesel wordt ook stookolie zaterdag goedkoper. De maximumprijs voor een bestelling vanaf 2.000 liter bedraagt dan 0,5853 euro per liter (-1,05 eurocent).

Cliquetsysteem

Het cliquetsysteem voor diesel werd in december 2015 heringevoerd. Die herinvoering kaderde in de accijnsverhoging voor diesel die de federale regering besliste voor de jaren 2016, 2017 en 2018. in. Door het systeem wordt slechts de helft van de daling doorgerekend aan de klanten. Dat komt omdat de volledige daling gecompenseerd wordt door een verhoging van de accijnzen. Concreet: voor elke daling van 2 cent gaat er 1 cent naar de afnemer en 1 cent naar de staatskas. De maximumaccijnsverhoging voor dit jaar bedraagt 34,60 euro/m3

Sinds december 2015 is ook het 'omgekeerde cliquetsysteem' van kracht voor benzineprijzen. De regering wil zo het verschil tussen de diesel-en benzineprijzen wegwerken. Wanneer de prijzen stijgen, worden de accijnzen verlaagd zodat de consument die stijging niet volledig voelt. De maximumaccijnsverlaging voor dit jaar bedraagt 27,40 euro/m3.