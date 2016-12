Depositogarantie wordt in sommige gevallen uitgebreid tot 500.000 euro

De Bankwet voorziet vandaag in een garantie van 100.000 euro voor bancaire deposito's voor wanneer de bank failliet gaat. Een koninklijk besluit dat vrijdag groen licht kreeg, legt het bedrag en modaliteiten vast voor een bijkomende bescherming tot 500.000 euro voor een aantal bijzondere deposito's.

Extra bescherming

Wie bijvoorbeeld zijn huis verkoopt, zal die extra bescherming een half jaar lang genieten. Dat geldt ook voor de uitkering in kapitaal van een pensioen, een overlijden (geen erfenissen), ontslag of invaliditeit. Ook deposito's die voortvloeien uit de betaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen aan slachtoffers van een misdrijf of gerechtelijke fouten, vallen onder de regeling.

De verhoogde bijkomende bescherming bedraagt maximum 500.000 euro per deposant per kredietinstelling en geldt voor een periode van zes maanden vanaf het moment dat het bedrag gecrediteerd werd op de rekening. Enkel deposito's van natuurlijke personen komen in aanmerking.

Met deze maatregel "geven we uitvoering aan het regeerakkoord en de Europese eisen ter bescherming van de spaarders en bieden we hen een betere bescherming bij faillissement van een kredietinstelling", zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. (Belga/NS)