Op 1 maart is het exact 1 jaar geleden dat de oneerlijke energieheffing (oftewel Turteltaks) zichtbaar werd op de factuur van elk Vlaams gezin en dus meteen effect had op de koopkracht. Exact 1 jaar later vieren we dit door de elektriciteitsfactuur opnieuw te laten stijgen. Door verhoogde nettarieven wordt de Vlaamse elektriciteitsfactuur vanaf 1 maart weer wat duurder en dit voor zowel bedrijven als gezinnen.

Het afgelopen jaar is elektriciteit opnieuw met 21,2 procent gestegen, een zware dobber die extra doorweegt bij de stijgende groep gezinnen die leven in energiearmoede.

"De BTW op elektriciteit moet dringend verlaagd worden naar 6 procent"

Uit de cijfers van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat de armste 10 procent van de bevolking ongeveer 6,5 keer minder inkomen heeft dan de rijkste tien procent. Toch ligt hun energiefactuur maar 1,7 keer lager. Ze neemt dus een veel belangrijker hap uit het gezinsbudget. Bij de rijkste 10 procent wordt maar 5 procent van het inkomen aan energie uitgegeven, terwijl dat bij de armste huishoudens kan oplopen tot 19 procent. Algemeen wordt aangenomen dat een gezin zich in energiearmoede bevindt als het meer dan 10 procent van het inkomen moet gebruiken om zich te verwarmen.

Kortom, de energiefactuur is voor armere huishoudens elke maand weer een bijzonder zware dobber.

Minister Tommelein heeft zich onlangs nog op de borst geklopt dat de stroomfactuur onder zijn beleid niet meer zou stijgen. Het lijkt wel een "alternative fact". Maar ik wil hem steunen in zijn ambitie. En ja, ook hij kan namens zijn partij de factuur ineens 15 procent doen dalen. Het is de hoogste tijd dat de overheid nu inspanningen levert om de stroomfactuur terug betaalbaar te maken. Sp.a zal opnieuw een voorstel indienen om de btw te verlagen naar 6 procent. Niet tijdelijk, maar permanent.

Het is de plicht van een overheid om ervoor te zorgen dat elke Vlaming kan slapen zonder de angst of hij zijn stroomfactuur nog kan betalen. In een welvarende regio als Vlaanderen is het ongehoord dat meer dan 75.000 gezinnen hun huis niet naar behoren kunnen verwarmen.