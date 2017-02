De Block: 'Geneesmiddelen zijn goedkoper geworden'

In een interview met De Tijd en Het Laatste Nieuws zegt De Block dat het gedaan moet zijn met de framing dat ze geneesmiddelen fors duurder maakt. Onder meer de opossitie beschuldigde haar van de prijzen op te drijven. "Ik heb hard gewerkt aan een pact met de farmasector om de prijs van de geneesmiddelen naar beneden te krijgen. Dat is ook gelukt", aldus de minister.

Duurdere neusprays en antibiotica

De Block berekende dat door enkele beleidsmaatregelen, zoals duurdere antibiotica en neussprays, de totale patiëntenfactuur tegen 2018 met 62 miljoen euro toeneemt. Die prijsverhoging moesten er volgens haar komen. De Block vindt dat het gebruik van antibiotica nog veel te hoog ligt in ons land. "Als iets weinig kost, gaan mensen er blijkbaar vanuit dat het geen medicijn is. Terwijl antibiotica zware middelen zijn die we omzichtig moeten gebruiken. We hopen dat de mensen nu gaan grijpen naar goedkopere alternatieven", klinkt het. Hetzelfde geldt voor het buitensporig gebruik van de neusprays.

Maar door andere maatregelen, die vooral betrekking hebben op geneesmiddelen, dalen de totale kosten dan weer met meer dan 71 miljoen euro. "Aan het einde van de rit betaalt de patiënt dus 9 miljoen euro minder." Ze hamert er in de kranten op dat de overheid almaar meer innovatieve geneesmiddelen terugbetaalt die vroeger niet werden terugbetaald.

Geneesmiddelen toch goedkoper

Haar stelling wordt volgens De Block bevestigd door de jongste inflatiecijfers. Daaruit blijkt dat geneesmiddelen in een jaar tijd 0,37 procent goedkoper zijn geworden. "Met deze cijfers kan ik zwart op wit mijn gelijk bewijzen", zegt ze.

Bij de begrotingscontrole in oktober werd beslist 200 miljoen euro extra te besparen op zorg. Dat leidde tot kritiek op De Block, die er altijd is op blijven hameren dat de patiënt zo veel mogelijk werd gespaard. "Het geld werd vooral bij artsen en ziekenhuizen gehaald."

De Blocks nieuwe offensief komt er op het moment dat peilingen uitwijzen dat ze niet langer de populairste politica van het land is. Daar zit ze naar eigen zeggen niet mee in. "Op het einde van de rit tellen de resultaten", vindt ze.