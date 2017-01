Colruyt werkt aan maaltijdbox voor gezinnen met kinderen

De winkelketen wil zich met het project richten op gezinnen met kinderen. De maaltijdbox zal tijdens de testfase enkel verkrijgbaar zijn in de afhaalpunten van Collect&Go, de online boodschappendienst van Colruyt Group.

"We kiezen er bewust voor om ons eigen afhaalnetwerk in te zetten, en niet aan huis te leveren", laat Chris Van Wettere, algemeen directeur van Colruyt weten. "Het voordeel daarvan is de one-stop shopping. Klanten kunnen hun maaltijdbox samen met hun gewone boodschappen, zoals water, fruit en wc-papier, bestellen en afhalen bij Collect&Go." Colruyt zal bovendien niet werken met een abonnementsformule.

Er nemen 200-tal medewerkers deel aan de testfase. "Voor ons is het heel belangrijk om een goed doordacht concept te lanceren. We doen in eerste instantie een beroep op onze eigen medewerkers om onze maaltijdbox op punt te krijgen. Met hun feedback gaan we daarna zeker aan de slag", aldus Van Wettere. Na de testfase zal Colruyt de maaltijdboxen evalueren en eventueel bijsturen.

Andere winkelketens

Colruyt is bovendien niet de eerste winkelketen die de weg van de maaltijdboxen inslaat. Zo zijn Carrefour en Delhaize de retailfamilie al voorgegaan. Carrefour verkocht vorig jaar zijn eerste Simply You-boxen. Dat zijn maaltijdboxen met alle ingrediënten om drie gerechten per week te maken.

Delhaize heeft tijdens de eindejaarsperiode Click & Cook in het leven geroepen. Consumenten kunnen op de site van Delhaize een keuze maken uit 24 feestrecepten. "We hebben lang geaarzeld om maaltijdboxen te lanceren", liet een woordvoerder van Delhaize in een eerder interview met MoneyTalk weten. "Alleen kwam er steeds meer vraag naar van klanten die nu al hun boodschappen online bestellen."