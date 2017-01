Britse top-CEO's hebben nu al meer verdiend dan jaarloon werknemers

Op Fat Cat Day, de dag waarop het gemiddelde salaris van CEO's van FTSE 100-bedrijven het gemiddelde jaarloon van een arbeider overstijgt, hekelen campagnevoerders de riante verloningen van de bedrijfsleiders. Volgens analisten viel die dag dit jaar al op woensdag 4 januari.

De Britse denktank High Pay Centre berekende dat een bedrijfsleider uit de FTSE 100 gemiddeld meer dan 1000 pond per uur verdient. Een gemiddelde werknemer in het Verenigd Koninkrijk verdient 28.200 pond per jaar. In die vergelijking gaat High Pay Centre ervan uit dat een CEO gemiddeld 12 uur per dag werkt. Volgens de denktank ligt het salaris van een CEO in het Verenigd Koninkrijk tot 129 hoger dan dat van zijn werknemers. "Met Fat Cat Day herinneren wij de overheid eraan dat er nog steeds een gigantische kloof gaapt tussen de verloning van een werknemer en die van een bedrijfsleider", klinkt het.

Verontrustende tendens

High Pay Centre heeft het over een verontrustende tendens. "Terwijl de CEO's hun lonen zien stijgen, blijven die van de werknemers zo goed als ongewijzigd", verduidelijkt de denktank in The Guardian.

High Pay Centre hoopt met die conclusie de Britse premier, Theresa May, te overtuigen haar beloften waar te maken. Zij heeft beloofd verregaande economische hervormingen door te voeren die de hallucinante verschillen tussen bedrijfsleiders en werknemers zouden wegwerken.

Stefan Stern, het hoofd van High Pay Centre, pleit ervoor ondernemingen te dwingen het salaris van de bedrijfsleiders openbaar te maken. "Dat zou een grote stap in de goede richting zijn", klinkt het. Voorts vindt Stern dat de werknemers actief moeten deelnemen aan het loonoverleg. Oorspronkelijk was May een voorstander van werknemers die deel uitmaken van de raad van bestuur, maar ondertussen heeft ze een veel gematigder houding aangenomen. Eind november liet de premier weten dat ze geen plannen heeft om bedrijven te dwingen werknemers op te nemen in hun bestuursraad. Al blijft ze pleiten voor meer betrokkenheid van de werknemers bij de beleidsvoering.

Frances O'Grady, de secretaris-generaal van British Trades Union Congress (TUC), drukt May op het hart dat ze niet mag afwijken van haar oorspronkelijke plannen. "De arbeidsklasse verdient mee te profiteren van de welvaart die ze creëert. Zij verdient nu minder dan negen jaar geleden. Dat valt niet langer te rijmen met de stijgende lonen van de CEO's. "