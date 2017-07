Boodschappen doen in Nederland: hoeveel kun je besparen?

Wie in België een brood koopt, betaalt tot 18 procent meer dan in Nederland. Vis en vlees zijn 7 en 13 procent goedkoper. Ook melk, kaas en eieren zijn fors goedkoper bij onze noorderburen. Enkel voor groenten, fruit en aardappelen loont het niet de moeite de grens over te steken. Wie de beste koopjes op de kop wil tikken, vergelijkt het beste de Nederlandse supermarktketens, leert een onderzoek van goedkoop.be. De kortingswebsite goedkoop.be liet zijn licht schijnen over vier supermarktketens die net over de grens een winkel hebben: Albert Heijn Nederland, Jumbo, Plus en Emté.

Opmerkelijke verschillen

Voor het onderzoek stelde de website een boodschappenlijst samen met basisproducten in verschillende categorieën. Goedkoop.be vergeleek onder meer de prijs van scharreleieren, ijsbergsla, spaghetti en appelen. Een van de opvallendste verschillen in die lijst is de prijs van een kogelbiefstuk. In Plus betaal je 4,8 euro voor een stuk van 200 gram, in Albert Heijn Nederland slechts 3,63 euro. Dat is bijna 2 euro minder dan wat je in een Belgische filiaal van Albert Hijen neertelt.

Ook wie een fles cola koopt, betaalt opvallend veel meer in België dan in Nederland. In ons land betaal je 2,36 euro voor een fles van 1,5 liter, terwijl dat in Jumbo, de goedkoopste grenswinkel voor een fles cola, slechts 1,69 euro is.

Voor een zak jonagoldappels ben je goedkoper af in de Belgische Albert Heijn. Daar betaal je 0,99 euro voor een zak van een kilo, terwijl je in Albert Heijn Nederland 1,37 euro betaalt. In Emité loopt de prijs zelfs op tot 1,59 euro.

Hoge loonkosten

Als we het volledige boodschappenlijstje bekijken, zien we dat we aan de kassa 2,82 euro meer betalen in België dan in Albert Heijn Nederland, de goedkoopste grenswinkel. Volgens Bierings verklaren de hoge loonkosten in ons land dat enorme prijsverschil. "Belgische werknemers maken daar bovendien vaak een lange loopbaan, terwijl er bijvoorbeeld in Nederland goedkopere studenten ingeschakeld worden", klinkt het.

Daarnaast merkt Bierings op dat het prijsverschil tussen de Nederlandse winkels enigszins beperkt blijft. In Plus, de duurste Nederlandse grenswinkel, betaal je 41,96 euro voor het hele boodschappenlijstje. Dat is 1,03 euro meer dan in de Nederlandse Albert Heijn. "Ook al is Albert Heijn Nederland de goedkoopste voor deze boodschappenlijst, we zien wel dat Jumbo de meeste keren de laagste prijs aanbiedt (acht van de vijftien producten shop je het voordeligst of voor dezelfde prijs bij Jumbo). Het grootste totaalverschil is te verklaren door de prijs van de kogelbiefstuk", klinkt het.

Bierings adviseert consumenten de folderaanbiedingen van de supermarkten te raadplegen vooraleer ze grens overtrekken. "Zeker als je een grote hoeveelheid producten met een lange houdbaarheid inslaat, zoals tandpasta, wc-papier en blikgroenten, kan een aanbieding je flink in de portemonnee schelen", besluit ze.