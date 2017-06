'Betaalapplicaties zijn een antwoord op het duurste en onveiligste betaalmiddel: cash'

Iedereen heeft er al wel eens op gevloekt: die omslachtige werkwijze met kaartlezer, pincode, challenge en response als je via de computer een bankoverschrijving wil doen. Inloggen, een betaling doen, en nog eentje: telkens opnieuw die procedure met cijfertjes intikken en overtikken. Zonder fouten te maken, want anders begint het van voren af aan. Om dan op het einde vooral niet te vergeten dat je je bankkaart opnieuw in je portefeuille moet steken. Of daar sta je dan zonder, de dag erna, in een winkel of supermarkt.

De kaartlezer was cruciaal voor de veiligheid bij het inlezen en uitvoeren van een transactie. Maar dezelfde veiligheid is vandaag beschikbaar in elektronische vorm. Een kaartlezer is dus niet meer nodig, en de smartphone kan dienen als toestel om dezelfde veiligheidsstappen te doorlopen. En dat op een minder omslachtige manier. Het is dus een uitstekende zaak dat de mobiele operatoren en de grote banken de handen in elkaar sloegen om samen één standaard uit te werken. De steun van de overheid en de connectie met de elektronische identiteitskaart maakt er een volwaardige, toekomstgerichte tool van.

Als specialist in elektronisch betalingsverkeer juich ik de komst van Itsme toe. Ook voor elektronische transacties in de winkel is een kaartlezer -- de betaalterminal -- momenteel nog de meest ingeburgerde betaalmethode. Ik vertrouw erop dat de lancering van Itsme mee zal helpen om het voorbehoud tegenover de smartphone als betaalmiddel weg te werken, en dat dankzij de steun van de overheid.

Dezelfde tools als bij Itsme kunnen gebruikt worden voor elektronische betalingen. Er bestaan nu al uitstekende manieren om veilig en efficiënt te betalen met de smartphone, maar veel mensen staan daar weigerachtig tegenover. Nochtans werken ook die met tokenisatie, een encryptie zoals via de traditionele betaalterminal en dus even veilig.

De lancering van Itsme zet een belangrijke kanttekening in de race to the bottom die al enkele jaren woedt in de wereld van het elektronische betalingsverkeer. Bedrijven proberen elkaar de loef af te steken door het voor consumenten zo gemakkelijk mogelijk te maken om hun betaling af te ronden. Betalen met je vingeradruk of een irisscan, betaalchips in een jeansbroek of horloge: je kan het zo gek niet bedenken of het werd gepresenteerd als dé oplossing voor die omslachtige bankkaart.

Maar de essentie is niet het device, wel de technologie erachter. De versleuteling en de beveiliging voor het betaalverkeer, daar mogen we geen enkele toegeving op doen. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in elektronische betalingen, kunnen daar het verschil in maken. Itsme legt de lat hoog genoeg, en kan zo het vertrouwen geven dat mensen nodig hebben om van hun gewoontes af te stappen.

Itsme kan in die hoedanigheid ook een wapen worden in de strijd tegen het duurste, omslachtigste en onveiligste betaalmiddel dat nog in omloop is: cash. Betalen met munten en biljetten is een vervelende gewoonte waar we in België nog altijd niet snel genoeg van af raken. Door een veilige standaard voor financiële transacties op poten te zetten, helpt Belgian Mobile ID om de bankkaart, de apps en de andere elektronische betaalmiddelen nog meer vertrouwd te laten voelen.

Begrijp me niet verkeerd: de nieuwe technologieën zullen de bankkaart en de betaalterminal niet vervangen. Een pincode en een supersnelle verwerking: het is een gebruiksgemak dat niet snel te overtreffen zal zijn. De betaalterminal is veel gebruiksvriendelijker dan de kaartlezer voor bankoverschrijvingen. Bovendien heeft een kwart van de volwassenen nog geen smartphone. De nieuwe technologieën zullen naast de traditionele kaart bestaan, beide in de strijd tegen cash.

Eens we voelen hoe gemakkelijk en efficiënt de procedures met Itsme zijn, en beseffen dat het ook een veilige manier is, dan zetten we een grote stap. Geen cash meer op zak, geen bankkaart meer, alleen de vertrouwde smartphone in onze broekzak, waar we toch al mee vergroeid zijn. Een technologische omwenteling waar we gerust in mogen vertrouwen.