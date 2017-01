Benzineprijs op hoogste niveau in anderhalf jaar

De maximumprijs voor benzine 95 stijgt met 0,7 cent per liter tot 1,44 euro per liter. Voor benzine 95 E10 stijgt de maximumprijs 1,6 cent per liter tot 1,4590 euro per liter.

Ter herinnering: de milieuvriendelijker benzine 95 E10, met bio-ethanol, vervangt vanaf 1 januari de gewone benzine 95. Er is evenwel een overgangsperiode voorzien. De meeste tankstations zouden tegen eind januari wel omgeschakeld zijn.

De maximumprijs voor benzine 98 stijgt 2,5 cent per liter tot 1,5270 euro per liter, voor 98 E10 gaat het om een stijging met 2,7 cent tot 1,5350 euro per liter. Het gaat om de hoogste benzineprijzen sinds 14 augustus 2015, zo blijkt uit de databank met maximumprijzen van de Belgische Petroleumfederatie.

En diesel?

Maar ook dieselrijders tanken duurder. Dinsdag ging de maximumprijs al omhoog met 1,3 cent tot 1,339 euro per liter: de hoogste maximumprijs sinds eind november 2014.

Sinds januari zijn de accijnzen voor alle producten in een tankstation met 13 euro per duizend liter (1,3 cent per liter) gestegen. Benzine 95 E10 is prijziger dan gewone benzine 95 omdat het meer bio-ethanol bevat, en vandaag is bio-ethanol duurder dan olie.

Stijging olieprijs

Deze week bleek ook al dat de olieprijzen bij de start van het nieuwe jaar naar het hoogste niveau sinds 2015 zijn gestegen. Die stijging kwam er nadat handelaren reageerden op berichten dat Koeweit zijn olieproductie heeft beperkt, waarmee het land voldoet aan de afspraken die eind vorig jaar binnen het oliekartel OPEC werden gemaakt.

De olie-exporteurs die lid zijn van de OPEC, spraken onlangs af hun productie met ingang van dit jaar te verlagen in een poging de zeer lage olieprijs omhoog te helpen. Zij kregen vervolgens steun van landen die geen deel uitmaken van het kartel, zoals Rusland. Koeweit gaf dinsdag aan de productie met 130.000 vaten per dag te hebben verlaagd.