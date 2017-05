Benzine wordt goedkoper

Wie benzine 95 E10 tankt, betaalt nog maximum 1,4100 euro per liter, of een daling met 2,9 cent per liter. Wie benzine 98 tankt, betaalt maximum 1,4720 euro per liter, of een daling met 3,4 cent per liter.

Aanleiding voor de prijsdalingen is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten. Het is de derde week op rij dat de benzineprijs zakt. De laatste stijging dateert van 31 maart. Toen steeg de prijs van benzine 95 E10 met 4,6 cent tot maximaal 1,436 euro per liter aan de pomp.

Ook wie met een dieselwagen rijdt, betaalt sinds vorige week minder voor een tankbeurt. Afgelopen woensdag daalde de prijs met 2,9 eurocent tot maximaal 1,322 euro per liter.