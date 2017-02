Benzine kan nog duurder worden na zesde prijsverhoging op rij

Wie benzine 95 E10 tankt, betaalt vanaf dan maximaal 1,487 euro per liter, of ruim 2,5 cent per liter meer dan vandaag, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Benzine 95 E10 is een milieuvriendelijkere (met bio-ethanol) en iets duurdere benzine, die de gewone benzine 95 sinds 1 januari vervangt. Het is sinds eind november vorig jaar de zesde prijsstijging van benzine op rij. Daardoor staat de maximumprijs sinds begin januari op het hoogste niveau in anderhalf jaar.

De FOD Economie geeft ook de nieuwe maximumprijs van benzine 95 mee (1,465 euro per liter), maar volgens de Belgische Petroleum Federatie (BPF) hebben veruit de meeste tankstations de overstap naar de E10-variant ondertussen gemaakt.

Ook lpg wordt overigens duurder. De maximumprijs ervan stijgt met iets meer dan 2 cent per liter tot 0,555 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in meer dan twee jaar.

Terugschroeving olieproductie

Bovendien is de kans vrij groot dat er nog prijsstijginen zitten aan te komen. Dat is een rechtstreeks gevolg van het akkoord tussen de OPEC-landen. Sinds het begin van januari hebben hebben zij de olieproductie stevig teruggeschroefd. Vorige maand daalde hun productie tot 32,1 miljoen vaten (van 159 liter) olie per dag, zo bleek maandag uit een rapport. Dat is een verdere verlaging dan wat de OPEC-landen in november hadden gesproken.

Eind november was binnen de organisatie van olie-exporterende landen een maximale productie van 32,5 miljoen vaten afgesproken tot midden dit jaar, om de olieprijs op te krikken. Zij kregen vervolgens steun van landen die geen deel uitmaken van het kartel, zoals Rusland. Die hebben de maximale productie met 558.000 vaten per dag verminderd.

De Opec-productie daalde in januari met 890.000 vaten per dag. Vooral Saoedi-Arabië produceerde minder olie, gevolgd door Irak en Koeweit. Het akkoord leidde al tot een hogere olieprijs. Een vat Opec-olie kostte in januari gemiddeld 52,4 dollar, het hoogste niveau in anderhalf jaar.