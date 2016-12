Belgische supermarkten starten met maaltijdboxen aan huis

Delhaize en Carrefour hebben vergevorderde plannen met maaltijdboxen. De twee supermarkten willen vanaf volgend jaar dozen met alle boodschappen voor een vastgelegd aantal maaltijden per week - en de bijhorende recepten - verkopen. De klanten zullen die doos kunnen afhalen of aan huis laten leveren. Bij Colruyt zijn de plannen in een minder vergevorderd stadium, maar ook daar bekijken ze de mogelijkheden.