Belgische lonen stijgen minder snel dan in onze buurlanden

In het derde trimester van 2016 zijn de loonkosten in België met 0,3 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat is opnieuw minder snel dan in buurlanden Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Sterkere loonstijging in andere landen

In Duitsland stegen de loonkosten met 2,5 procent, in Nederland met 1,8 procent en in Frankrijk en Luxemburg met 1,4 procent. In de eurozone ging het om een toename van 1,5 procent, in de 28 landen van de Europese Unie een toename van 1,9 procent. In het tweede trimester van dit jaar was dat nog een stijging van 1 procent in de eurozone en 1,4 procent voor de hele EU.

De grootste stijgingen zijn opgetekend in Roemenië (+14,7%), Tsjechië (+9%), Bulgarije (+8,4%), Letland (+7,7%) en Litouwen (+6,8%). De loonkosten daalden dan het sterkst in Kroatië (-5,5%), Malta (-2,1%) en Italië (-0,5%).

Het ziet er bovendien naar uit dat het loonhandicap de komende jaren verder gaat afnemen. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) berekende vorig week dat er de komende twee jaar weinig ruimte is voor een loonsverhoging. De CRBstelt een loonsverhoging voor tussen 0,9 en 1,2 procent voor 2017 en 2018. (Belga/NS)