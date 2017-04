Belgische consument vreest minder te kunnen sparen

De indicator die het consumentenvertrouwen in ons land peilt, klokt in april af op 0, precies dezelfde score als een maand eerder.

De consumenten zijn optimistisch gestemd over het toekomstige macro-economische verloop, zowel over de algemene situatie als meer specifiek over de werkloosheid.

De deelindicator die de vooruitzichten over de economische situatie peilt, stijgt van 0 in maart naar 3 in april. De deelindicator die de verwachtingen over de werkloosheid in beeld brengt, daalt van 6 naar 4 (een daling wijst in dat geval op een gunstiger ontwikkeling)

Minder vertrouwen tonen de Belgen over hun persoonlijke situatie. De gezinnen verwachten immers dat hun financiële situatie de volgende twaalf maanden licht zal verslechteren (deelindicator daalt van 2 naar 1) en, vooral, dat ze beduidend minder zullen sparen (deelindicator daalt van 4 naar 0).

Het dieptepunt van het Belgisch consumentenvertrouwen werd de afgelopen twaalf maanden geregistreerd in oktober 2016, toen de algemene indicator afklokte op -13. In januari stond de score voor het eerst op 0, waarna er in februari een korte terugval tot -2 werd opgetekend.